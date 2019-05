Diese Konzerte gibt es gratis im Rathaus-Innenhof anlässlich des NRW-Theatertreffens :

► Mit The Clerks gibt sich heute (30. Mai) um 23 Uhr eine der spannendsten Ska-Bands des Landes die Ehre.

► Die Berliner Jungs von The Looney Tunes spielen bekannte Hits. Ihr Problem: Ein Sänger fehlt. Deshalb ist das Publikum am Freitag (31. Mai) um 22.30 Uhr zum Mitsingen aufgefordert.

► Joachim Foerster präsentiert am Samstag (1. Juni) um 23 Uhr mit seiner Band die neue Live-Show „Verglühen“. Deutsche Texte treffen auf Rock mit Singer-Songwriter-Elementen.

► Clair aus Münster bietet am Mittwoch (5. Juni) um 22.30 Uhr postmelancholischen Pop-Punk.

► Woods of Birnam ist eine Pop-Band, die 2011 in Dresden gegründet wurde. Sie treten am 7. Juni (Freitag) um 22.30 Uhr auf die Bühne.

► Die vier Jungs aus Münster und Hamburg von Hermetrik wollen am 8. Juni (Samstag) um 23 Uhr mit ihrer Fusion aus Indie-Rock, Post-Punk und Synthesizer-Elektro die Herzen der Zuschauer erobern.