150 kostümierte Darsteller aus der „Krieg der Sterne“-Saga treten auf

Der Kampf zwischen Gut und Böse in einem fiktiven Universum fasziniert die „Star Wars“- Freunde seit Jahrzehnten, nun können sie Darth Vader, Stormtroopern, Imperialen Offizieren, Prinzessin Leia und den Jedirittern einmal ganz nah sein: Am kommenden Samstag (1. Juni) veranstaltet der Allwetterzoo seinen zweiten „Galaktischen Tag“, und nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr haben die Organisatoren um die münsterische Fan-Gruppe „Cantina Base 7-17“ nun doppelt so viele Sternenkrieger aktiviert wie 2018.

Mit rund 150 Darstellern in originalgetreuen Kostümen wird der Tierpark am Aasee für einen Tag zum bundesweiten Treffpunkt der Heldenepos-Fanszene. In einer Lichtschwertschule können Kinder ab zehn Jahren dabei lernen, mit der fiktiven Fechtwaffe die Bösen in die Flucht zu schlagen.

„Krieg der Sterne“-Präsentation aus Legosteinen

„So mancher Erwachsene wird sich an seine Kindheitsfantasien erinnert fühlen“, meint Stephan Müller, Vorsitzender der „Cantina Base 7-17“. Zwischen Restaurant und Aquarium entsteht eine facettenreiche „Krieg der Ster ne“-Präsentation aus Legosteinen, in einzelnen Darstellungen sind Szenen und Modelle aus der Weltraum-Saga zu sehen.

Seit Wochen schon bereitet sich die Fangruppe um Müller auf den „Galaktischen Tag“ vor, rund 500 kleine Gipsfiguren mit Motiven aus den Epidosen sind bereits gegossen und können im Zoo von Kindern bemalt werden.

Beim sogenannten „Dosen-Shooter“ soll sich entscheiden, ob der Blechbüchsen-Stapel der Imperialen oder der Rebellen standfester ist, auch hier haben die kleinen Zoobesucher „Freiwürfe ohne Ende“.

Zum Finale Parade aller Kostümträger

Die Darsteller selbst werden den ganzen Tag über im Zoo an verschiedenen Stationen als Fotomotiv anzutreffen sein und kleine Fechtspiele austragen, zum Finale gibt es eine Parade aller Kostümträger.

Bei den Elefanten soll der kölsche Darth Vader unter dem Motto „Der Imperator kütt“ die Rüsselträger füttern. „Wir wollen für unser galaktisches Hobby werben und gleichzeitig den Besuchern einen unvergesslichen Tag bescheren“, so Stephan Müller.

Rücksicht auf die Tiere

Im Vorfeld des Aktionstages haben Zoo-Kuratoren und Sternenkrieger abgesprochen, welche Standorte ohne Beeinträchtigung für die Tiere sinnvoll erscheinen. „Bei den eher scheuen Kattas, Guerezas und Pinguinen beispielsweise wird es keine Jediritter oder Skywalker zu sehen geben“, so Zoosprecherin Bianca Klaus.

Gelassener reagieren die größeren Tiere auf den Ansturm der Weltraum-Armee. Beim Vorstellungstermin zum Event im Gehege der Trampeltiere etwa schlossen Darth Vader und Prinzessin Lea gleich Freundschaft mit den Kamelen, die sich von den Fantasiekostümen bei einer hautnahen Fütterung wenig beeindruckt zeigten.