Ruhiger Vatertag auf der „Feiermeile“ am Aasee

Münster -

Weil das Wetter nicht so richtig mitspielte, blieb zumindest bis zum späten Nachmittag der große Ansturm auf die „Feiermeile“ am Aasee aus: Nur rund 200 junge Ausflügler versammelten sich an den Treppen und auf den Wiesen zur „Vatertagsparty“.