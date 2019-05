Polenz und Reemtsma in ZDF-Talkshow

Münster -

Münster-Gipfel in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“: Am Donnerstag waren unter anderem der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz und die „Fridays for Future“-Aktivistin Carla Reemtsma zu Gast, um über das Thema „Das Groko-Desaster – falsche Themen, falsche Antworten“ zu diskutieren. Mit Kritik sparten beide nicht.