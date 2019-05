Ein Wochenende der Superlative in Münster

Denn am Samstag (1. Juni) ab 15 Uhr beginnt auf dem Hafenplatz und – erstmals in der Geschichte der Veranstaltung – auf der Südseite des Stadthafens I der zweite Tag des Hafenfestes , am Sonntag geht es bereits um 14 Uhr los.

Neben Konzerten auf drei Bühnen und den zahlreichen Aktionsständen entlang der Hafenmeile (siehe Karte) gibt es weitere Aktionen zu Land und zu Wasser: Die Familienshows beginnen um 15 Uhr (Samstag) bzw. 14 Uhr (Sonntag) auf dem Hafenplatz. Beim Stand-up-Surfen (jeweils schon ab 13 Uhr) kann man im Training seinen Gleichgewichtssinn testen.

31. Mai bis 2. Juni: Diese Bands spielen beim Hafenfest 2019 1/31 Maraton, Freitag, 18 bis 20 Uhr, Stadtwerke-Bühne auf dem Hafenvorplatz. Foto: diverse

Queen May Rock, Freitag, 21.30 bis 23 Uhr, Stadtwerke-Bühne auf dem Hafenvorplatz Foto: diverse

Stoneape, Freitag, 18 bis 19 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei Foto: diverse

Jenny and the Steady Gos, Freitag, 19.30 bis 20.30 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei. Foto: Tatjana Jentsch

Zweiraumsilke, Freitag, 22 Uhr, AWM Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei. Foto: cris civitillo

Sunshine Coconuts, Freitag, 19 bis 20 Uhr, Mobile Band auf dem Gelände Foto: diverse

Urban Turbans, Freitag, 19.30 bis 21 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer vor der Hafenkäserei Foto: diverse

Walking Blues Prophets, Freitag, 19 bis 21 Uhr, mobile Band auf dem Gelände Foto: diverse

Carmen Brown, Freitag, 22 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer vor der Hafenkäserei Foto: diverse

Familienshow mit der Pia-Nino-Band (Foto), Clown Georg und einer Tanzshow (Husemeyer), Samstag, 15 bis 17 Uhr, Stadtwerke-Bühne, Hafenvorplatz Foto: diverse

Decoy, Samstag, 19.45 bis 23 Uhr, Stadtwerke-Bühne auf dem Hafenvorplatz. Foto: diverse

Womuka, Samstag, 15 bis 15.45 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei Foto: diverse

Helden ohne Heimat, Samstag, 16 bis 16.45 Uhr, AWM Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei. Foto: diverse

Peat Miles, Samstag, 17 bis 17.45 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei Foto: diverse

Disco Damaged Kids, Samstag, 18 bis 18.45 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei. Foto: diverse

God Hates Green, Samstag, 19 bis 19.45 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei. Foto: diverse

Die 5 kleinen Jägermeister, eine Toten-Hosen-Coverband. Samstag, 20.30 bis 23 Uhr, AWM Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei. Foto: diverse

Lemon Lights, Samstag, 15.30 bis 17 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer vor der Hafenkäserei Foto: diverse

JPTR7, Samstag, 17.30 bis 19 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer vor der Hafenkäserei. Foto: diverse

The Roads, Samstag, 19.30 bis 21 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer vor der Hafenkäserei Foto: diverse

Stone & Cool, Samstag 18 Uhr, mobile Straßenmusik auf dem Gelände Foto: diverse

Tommy Schneller, Samstag, 21.30 bis 23 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer vor der Hafenkäserei Foto: diverse

Wohnraumhelden, Samstag, 20 bis 22.30 Uhr, mobile Band auf dem Gelände Foto: diverse

Familienshow mit Trommelfloh (Foto), Clown Georg und der Rebel Music Aacademy, Sonntag, 15.15 bis 17 Uhr, Stadtwerke-Bühne auf dem Hafenvorplatz. Foto: diverse

Rockin Rebels, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei Foto: diverse

Schank, Sonntag, 18 bis 20 Uhr, AWM-Bühne Am Mittelhafen neben der Hafenkäserei Foto: diverse

Edy Edwards Trio, Sonntag, 15.30 bis 17 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer an der Hafenkäserei. Foto: diverse

Flori's Lemon Bar, Sonntag, 16 bis 19 Uhr, Mobile Straßenmusik auf dem Gelände. Foto: diverse

Phil Wood Trio, Sonntag, 17.30 bis 19 Uhr, MZ-Bühne am Kanalufer vor der Hafenkäserei Foto: diverse

Foto: diverse

Foto: diverse

An allen Tagen sind Touren mit dem Motorboot möglich, am Samstag (15 Uhr) kann man sich beim Kanu-Polo sportlich betätigen. Außerdem lockt neben weiteren Höhepunkten das historische Dampfschiff „Nixe“ zu einem Besuch (Samstag um 17, 18 und 19 Uhr, Sonntag um 16, 17, 18 und 19 Uhr).

Hier geht es zum Programm-Überblick .

Bass, Bass, wir brauchen Bass

Nur einen Steinwurf vom Hafenfest entfernt wummern ab Samstag um 11 Uhr die Bässe des Docklands-Festival . Dann wird erst vor den drei Bühnen auf dem Open-Air-Gelände Am Hawerkamp, später dann in den Clubs Amp, Jovel, Heaven, Coconut Beach, KCM, Conny Kramer, Fusion, Sputnikhalle und Triptychon bis zum nächsten Morgen um 11 Uhr zu elektronischer Musik von Musikern wie Dominik Eulberg, Amelie Lens oder Stephan Bodzin getanzt.

Hier geht es zum Programm-Überblick .

Docklands 2018 1/56 Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Wellness für die Gaumen

Um 11 Uhr geht es sowohl am Samstag (bis 0 Uhr) als auch am Sonntag (bis 22 Uhr) vor dem Schloss mit dem Kulinarik-Event „Münster verwöhnt“ los. 20 Restaurants des Münsterlandes kredenzen exklusive Köstlichkeiten – zubereitet von renommierten Spitzenköchen – zum kleinen Preis (maximal 9,50 Euro).

Infos zur Veranstaltung gibt es hier .

Welch ein Theater!

Das NRW-Theatertreffen (bis 8. Juni) bringt die außergewöhnlichsten Produktionen des Landes nach Münster. An diesem Wochenende ist vom Theater an der Ruhr „König Ubu # Am Königsweg“ (Samstag um 18 Uhr im Pumpenhaus) und von der Burghofbühne Dinslaken „Extrem laut und unglaublich nah“ (Sonntag um 19.30 Uhr im Theater Münster) zu sehen. Das Rahmenprogramm bietet außerdem Konzerte und Lesungen. Die Veranstaltungen mit Falk Richter fallen aus.

Einen Vorbericht gibt es hier.