Discounter-Überfall: Täter in Untersuchungshaft

Münster-Roxel -

Ermittlungserfolg für die Polizei: Nach dem Überfall auf einen Discounter an der Wulfertstraße am 17. Mai hat die Polizei nun den 21-jährigen Täter festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.