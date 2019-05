Über 280 Aktive und 100 Ehemalige haben sich an den ersten beiden Tagen in den Plenarsitzungen mit Verbandsregularien befasst und nehmen inhaltlich das Thema „Frieden“ in den Blick. Das übergreifende Tagungsthema lautet diesmal: „Communicate – Interreligiöser Dialog in Krisenzeiten“.

Zum Tagungsthema sprechen am heutigen Samstag um 12 Uhr im Franz-Hitze-Haus Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Leiter des Zentrums für Islamische Theologie) und Prof. Dr. Clauß Peter Sajak (Professor für Religionspädagogik, Universität Münster). Paulus-Johannes Mocnik moderiert.

Festrede zum Thema „Christentum und Pluralität“

Am Samstagabend wird der Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK), Prof. Dr. Thomas Sternberg, beim Festkommers, der um 20 Uhr im Congress-Saal der Halle Münsterland beginnt, seine Festrede zum Thema „Christentum und Pluralität“ halten. Geistliche Höhepunkte der Versammlung des katholischen Verbandes bilden stets gemeinschaftliche Gottesdienste.

Das abschließende Pontifikalamt am Sonntag im St. Paulus-Dom, das um 10 Uhr beginnt, wird der münsterische Weihbischof Wilfried Theising mit seinen Bundesschwestern und -brüdern feiern. Theising zählt ebenso zur Unitas wie sein bischöflicher Kollege Rolf Lohmann vom Niederrhein und der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx.

Gegründet 1855 in Bonn

Der Unitas-Verband wurde 1855 von katholischen Studenten in Bonn und Tübingen begründet. Als ältester katholischer Studenten- und Akademikerverband Deutschlands bietet er katholischen Studierenden aller Fachrichtungen und Nationalitäten an 29 deutschen Hochschulorten ein Zuhause. Dem Verband gehören heute 40 Studenten- und Studentinnenvereine (Aktivenvereine) mit über 500 Studierenden aller Fakultäten an. Mehr als 4000 ehemalige Aktive prägen das unitarische Leben mit.