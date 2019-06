Das ist Spitze: 165 Meter Radweg pro Einwohner

Es kommt eben doch auf die Länge an – zumindest, wenn es um das Fahrradwegenetz geht. Aus Anlass des „Weltfahrradtages“ am 3. Juni hat „Holidu“, eine Suchmaschine für Ferienhäuser, mit Hilfe von „Open Street Maps“ die Radwege in 49 deutschen Großstädten analysiert. Ergebnis: Münster ist ungeschlagen Spitze, was das Verhältnis von Fahrradwegelänge und Einwohnerzahl betrifft.

Demnach gibt es in Münster pro Einwohner 1,65 Meter Radweg. Klingt nicht viel. Ergibt aber hochgerechnet ein Radwegenetz von immerhin 517 Kilometern. Das Berliner Radwegenetz (1557 Kilometer) ist mehr als drei Mal so lang, aber Berlin hat ja auch drei Mal so viel Fläche wie Münster. Andererseits hat Berlin auch etwa zwölf Mal so viele Einwohner. Im Klartext: Einem Münsteraner steht im Vergleich zu einem Hauptstädter etwa vier Mal so viel Radweg zur Verfügung.

Addiert man die Radwege in allen deutschen Städten mit mehr als 160. 000 Einwohnern, ergibt sich laut Pressemitteilung ein urbanes Radwegenetz von 15 .000 Kilometern. Es sind ganz eindeutig die kleineren Großstädte, die in dieser Hinsicht punkten können: In der Top-Ten-Liste taucht Berlin genauso wenig auf wie Hamburg, München oder Köln.

Hamm auf dem zweiten Platz

Sehr auffällig: Es sind vor allem die nordwestdeutschen Städte, die ihren Bewohnern mehr als einen Meter Fahrradweg pro Person gönnen: Auf Platz zwei nach Münster folgt mit deutlichem Abstand Hamm (1,36), dann kommt Bremen mit 1,31 Meter. Auch Bielefeld (1,18 Meter, Platz 6) und Osnabrück (1,11 Meter, Platz 8) gehören zu den Top Ten.

Die Reihenfolge verändert sich, wenn die Gesamtlänge aller Radwege zum Maßstab wird. Doch selbst dann ist Münster noch auf dem siebten Platz – und hängt deutlich größere Städte wie Frankfurt, Düsseldorf oder Leipzig ab.