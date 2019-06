Jetzt ist auch das Freibad Stapelskotten startklar für die neue Saison: Am Mittwoch (5. Juni) ab 9 Uhr ist im städtischen Bad an der Werse Anschwimmen. Die Öffnungszeiten: montags 12 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags 9 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen ebenfalls von 9 bis 20 Uhr.

Aktuell beträgt die Wassertemperatur 23,5 Grad. Die Coburg an der Grevener Straße und das Freibad in Hiltrup haben bereits geöffnet. Über alle Bäder mit ihren Angeboten und Betriebszeiten informiert das Stadtportal .