Beim Stadtwerke-Verkehrsbetrieb zwischen Rösnerstraße und Loddenheide liegt möglicherweise ein Blindgänger im Erdreich. Das teilt die Stadt Münster mit. Der Verdachtspunkt wird ab dem 11. Juni (Dienstag) freigelegt und untersucht. (In einer ersten Meldung hieß es, die Untersuchung fände am 6. Juni statt.) Da am Standort ein hoher Grundwasserstand herrscht, werden für die diese Arbeit eventuell zwei Tage benötigt.

Falls ein Blindgänger entdeckt und entschärft wird, müssen dafür Teilbereiche der Eulerstraße, der Rösnerstraße, der Loddenheide und des Bertha-von-Suttner-Wegs gesperrt und evakuiert werden. Davon sind auch Betriebe betroffen. Die Straßensperrungen würden sich auch auf den AWM-Recyclinghof an der Eulerstraße auswirken, er ist dann ebenfalls nicht erreichbar. Wenn tatsächlich evakuiert werden muss, wird die Feuerwehr mit Lautsprechern und der Warn-App Nina informieren.