Die beiden frühklassizistischen Torhäuser direkt am Deutsch-Niederländischen Korps sind von „nationaler Bedeutung“. Die städtische Denkmalpflegerin Mechthild Mennebröcker weiß, dass ein so gut erhaltenes Ensemble in Verbindung mit der Promenade ganz selten ist. Nur deshalb fließen neben einer Förderzusage des Landes NRW zusätzliche Bundesmittel.