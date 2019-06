Münster -

Von Martin Kalitschke

Die Fahrradtour von Hiltrup in die Innenstadt endete für einen Zwölfjährigen vor wenigen Tagen jäh: Auf dem Geh- und Radweg, der am Dortmund-Ems-Kanal entlangführt, fuhr er in ein Schlagloch, stürzte und verletzte sich. Der Vater will jetzt Strafanzeige gegen die Stadt stellen.