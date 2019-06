Lewe fährt auf Verkehrswende ab

Münster erwähnte Oberbürgermeister Lewe in Dortmund kein einziges Mal – doch das musste er auch nicht, schließlich sprach er in seiner Funktion als Präsident des Deutschen Städtetages und damit für alle Kommunen. Dass sich seine Rede dennoch über weite Strecken wie ein Handlungsprogramm für Münster anhörte, zeigt, wie sehr sich die Herausforderungen ähneln, vor denen die Städte stehen. Bezahlbares Wohnen, Verkehrswende, Klimaschutz, Digitalisierung, gleichwertige Lebensverhältnisse: All dies sind Problemfelder, auf denen Lösungen her müssen. Nicht irgendwann, sondern schnell. Auch in Münster, das seine Ziele beim CO2-Ausstoß verfehlt hat, wochentags in Staus erstickt und als Wohnort für Normalverdiener zunehmend unerschwinglich wird. Gute Stadtpolitik schafft Zusammenhalt, betonte Lewe in Dortmund. Also: Ärmel hochkrempeln, Münster!