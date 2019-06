Mithilfe dieser geisterhaften Neutrinos können die Wissenschaftler in der Antarktis kosmische Prozesse bei explodierenden Sternen und in der Nähe Schwarzer Löcher studieren. Simulationen der energetischsten Orte unseres Universums und faszinierende Ansichten der Galaxien um uns herum bilden in dieser 30-minütigen Show den Auftakt zu einer spannenden Reise. Im IceCube-Detektor werden Spuren von Neutrino-Kollisionen im Eis gesucht. Von einem der abgelegensten Orte der Erde zu den unerforschten Regionen des Kosmos nimmt „Die Jagd nach dem Geisterteilchen“ die Planetariumsgäste mit auf eine besondere Reise.

„Chasing the Ghost Particle“ ist eine Koproduktion des Wisconsin Ice Cube Particle Astrophysics Center und des Milwaukee Public Museum. Die deutsche Fassung wurde gemeinsam produziert vom LWL-Museum für Naturkunde und dem Institut für Kernphysik der Uni Münster. Das Programm wird ergänzt durch einen kurzen Live-Vortrag des Instituts über die Arbeit am Südpol, an der auch die münsterischen Forscher entscheidend beteiligt sind.