Der Hawerkamp feiert seinen 30. Geburtstag

Carsten Peters war 16 Jahre alt, als er zum ersten Mal am Hawerkamp feierte. „Das war wie eine andere Welt“, erinnert er sich. „Total rough, völlig anders, keine Spur von Mainstream.“ Bis heute ist Peters dem Hawerkamp treu geblieben. Der 45-Jährige engagiert sich im Verein Hawerkamp 31, der das alternative Szeneareal hinter der Halle Münsterland verwaltet.

So wie Kiki Schöpper. Die Künstlerin hatte Mitte der 1990er-Jahre am Hawerkamp ihre erste eigene Ausstellung, Titel: „Kiki zeigt alles.“ „Ich kam aus Hamburg und war erstaunt, dass es im schönen, damals noch beschaulichen Münster so eine Szene gibt“, erinnert sie sich. Bis heute ist der Hawerkamp für sie einer der spannendsten Orte, den die Stadt zu bieten hat.

Fotos aus drei Jahrzehnten

In diesem Jahr feiert „der Kamp“ seinen 30. Geburtstag: So lange ist es her, dass sich dort die ersten Künstler und alternativen Musikclubs niederließen. Am Freitagabend wurde in der Ausstellungshalle am Hawerkamp eine Ausstellung mit Fotos aus drei Jahrzehnten eröffnet, sie ist bis zum 23. Juni zu sehen und soll den Grundstock für ein Archiv bilden. Etliche weitere Jubiläumsveranstaltungen sind bis Ende des Monats geplant, darunter das Festival „Erhaltet den Hawerkamp“, wie immer am Tag vor Fronleichnam (19. Juni).

„Erhaltet den Hawerkamp“ 1/14 Der Hawerkamp bot eine stimmungsvolle Kulisse: Live-Musik, Performance, Kunst und Poesie – die Fans feierten eine große Party, um das Kult-Gelände zu erhalten. Foto: Jolina Petrusch

Zehntausende Besucher zieht es bis heute Jahr für Jahr an den Hawerkamp. Mehr als 50 Künstler, Drucker, Schneider, Schrauber, Handwerksbetriebe, Clubs, Architekten, Caterer und soziokulturelle Vereine sind auf dem Gelände tätig. Die Nutzungsvielfalt ist so groß wie zu Beginn, die Gentrifizierung hat sich an dem Areal (bislang) die Zähne ausgebissen.

Vertrag läuft bis 2025

Der aktuelle Nutzungsvertrag zwischen Stadt und Hawerkamp-Verein läuft bis 2025. Gespräche, wie es danach weitergeht, sollen demnächst anlaufen, berichtet Peters. Er wünscht sich eine Nutzungsverlängerung um deutlich mehr als zehn Jahre, damit der Verein langfristiger planen kann. Zudem gelte es, Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Frühjahrssalon 2019 der Künstler vom Hawerkamp 1/77 Aktuelle Arbeiten von Luis Niemann, der in diesen Tagen sein Abitur macht, aber bereits an der Kunstakademie Münster aufgenommen wurde. Foto: Gerhard H. Kock

Neuste Arbeiten mit Giraffenohren (l.) von Christiane Schöpper. Foto: Gerhard H. Kock

Vivian Malloy ist Atelierstipendiatin am Hawerkamp und stellt Zeichnungen mit (angesichts der Feinheit kaum zu glauben) Kugelschreiber aus, die sich mit Makel und schlechten Manieren beschäftigen. Foto: Gerhard H. Kock

In der Gruppenausstellung: Stefan Burghoff (l.), Thomas Prautsch (o.) und Christiane Schöpper (u.) Foto: Gerhard H. Kock

Eine frühe Arbeit von Christiane Schöpper, collagiert mit den Augen der jungen Angela Merkel (r.), Maria Callas (Mitte) und einer nicht mehr Erinnerten. Foto: Gerhard H. Kock

Michel M. ist vergleichsweise neu am Hawerkamp und zeigt in der Gruppenausstellung Zeichnungen. Foto: Gerhard H. Kock

Kirsten Mühlbach ist mit früheren Versionen ihrer bunten Reliefornament-Malerei in fast rokkokoesker Verspieltheit vertreten. Foto: Gerhard H. Kock

In der Gruppenausstellung zeigen die Hawerkamp-Künstler frühe Arbeiten: hier Christiane Schöpper (vorne) und Kristina Kugler (hinten). Foto: Gerhard H. Kock

Mehr als 20 Jahre alt ist diese Arbeit von Kristina Kugler. Foto: Gerhard H. Kock

Für den Frühjahrssalon 2019 wurden erstmals Plakate erstellt: eine Arbeit pro Plakat. Foto: Gerhard H. Kock

In der Gruppenausstellung zeigen die Hawerkamp-Künstler frühe Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock

Ruth Bisping stellt in der Gruppenausstellung eine frühe Arbeit aus, die sich in all den Jahren leicht verzogen hat. Vielleicht wie eine leicht wehende Fahne. Foto: Gerhard H. Kock

Beseelte Farbflecken von Peter Bröcker. Foto: Gerhard H. Kock

Peter Paul Berg gestaltet mit minimalem malerischen Einsatz eine große Fläche. Foto: Gerhard H. Kock

Martina Lückeners frühe Arbeit wirft auch politische Schatten. Foto: Gerhard H. Kock

Malte Rommel ist bekannt für seine ausgeschnittenen Linien-Skulpturen, in der Gruppenausstellung ist er mit einem frühen Bild vertreten. Foto: Gerhard H. Kock

Peter Bröcker in der Gruppenausstellung. Foto: Gerhard H. Kock

Eine scherenschnittartige Arbeit von Dirk Sandbaumhüter. Foto: Gerhard H. Kock

Stefan Burghoff Foto: Gerhard H. Kock

Auch Felix Schöpper ist mit frühen Arbeiten vertreten. Foto: Gerhard H. Kock

Elke Seppmanns "Cooles Paar mit Warnweste“ (2012) Foto: Gerhard H. Kock

Elke Seppmann einzelverpackte Erdbeeren . . . Foto: Gerhard H. Kock

Dirk Sandbaumhüter zeigt in seinem Atelier die Möglichkeiten des Siebdrucks – hier der Ausschnitt eines Drucks changierender Grün-Raster. Foto: Gerhard H. Kock

Dirk Sandbaumhüter zeigt in seinem Atelier die Möglichkeiten des Siebdrucks mit Hilfe von Zustandsdrucken. Foto: Gerhard H. Kock

Harald Lieske ist nicht nur Illustrator von Gesellschaftsspielen, sondern auch Musiker der Band " Zmt ". Foto: Gerhard H. Kock

Der Eingang zu den Ateliers von Harald Lieske und Dirk Sandbaumhüter. Foto: Gerhard H. Kock

Harald Lieske ist Illustrator von Gesellschaftsspielen. Foto: Gerhard H. Kock

Harald Lieske ist Illustrator von Gesellschaftsspielen. Foto: Gerhard H. Kock

Der Nordplatzdichter aus Münster ist Gast bei Martina Pott und zeigt Lyrik sowie Fotografien dazu. Foto: Gerhard H. Kock

Martina Pott hat mit Münsters Nordplatzdichter zusammengearbeitet. Dabei ist diese schwebende Mumie, dieses verbundene Geistwesen entstanden. Foto: Gerhard H. Kock

Martina Pott experimentiert gerade mit einem Kaleidoskop, in dem sie hier ein Foto eines aufgeschlagenen und eingefärbten Eies gelegt und fotografiert hat. Foto: Gerhard H. Kock

Martina Pott stellt Bühnenbilder aus, die in Aufführungen von Theater Cactus zu sehen waren. Foto: Gerhard H. Kock

Kristina Kugler hat diesen Winter viel mit dem Brennofen gearbeitet und kleine Figuren aus einer natürlichen Welt geschaffen. Foto: Gerhard H. Kock

Kristina Kugler hat diesen Winter viel mit dem Brennofen gearbeitet. Auch Gemälde erinnern ans lodernde Glut, in denen sich Gesichter finden. Foto: Gerhard H. Kock

Kristina Kugler generiert aus kontrastarmer Wildnis organische Strukturen, die sowohl an ein Gehirn als auch an Bäume erinnern können. Foto: Gerhard H. Kock

Monika Scholz generiert mit Farbfeldern und Farbschichten Leinwand-Landschaften. Foto: Gerhard H. Kock

Martina Lückener präsentiert Perspektiven aus der Schattenwelt. Foto: Gerhard H. Kock

Kuschelig: Martina Lückener präsentiert Perspektiven aus der Schattenwelt - hier ein Hund. Foto: Gerhard H. Kock

Ein breites malerisches Spektrum pflegt Heinz Zwernemann Foto: Gerhard H. Kock

Peter A. Adorf will die Welt farbig machen. Foto: Gerhard H. Kock

Malerei von Martina Meyer-Heil im Spiegel. Foto: Gerhard H. Kock

Aktuelle Malerei von Martina Meyer-Heil. Foto: Gerhard H. Kock

Ulrike Siebenhaar-Hage aus Paderborn ist Gast von Annette Wiesmann und zeigt auf Alublechen Gesten wie aus sprudelnden Bewegungen, die licht wirken, aber kein Licht haben. Foto: Gerhard H. Kock

Annette Wiesmann setzt sich in La Palma in die Natur, schaut sich Formen und Strukturen an, die sie mit Tusche aufs Papier bringt. Foto: Gerhard H. Kock

In der Gruppenausstellung zeigen die Hawerkamp-Künstler frühe Arbeiten: hier Martina Lückener (r.) und Peter Bröcker (l.). Foto: Gerhard H. Kock

Bei den Verhandlungen mit der Stadt soll es aber auch um eine Erweiterung des Hawerkamp-Areals gehen, das heute nur noch ein Drittel der Fläche umfasst, auf die es die ersten Künstler 1989 zog. „Wir würden gerne das Büscher-Gebäude neben der Einfahrt nutzen, außerdem wünschen wir uns einen Zugang zum Kanal“, sagt Peters. Dort könnten zum Beispiel weitere Ateliers samt Wohnungen für Künstler entstehen. Die ersten Signale aus der Politik seien „positiv“.

Nach 30 Jahren ist der Hawerkamp „etabliert“, aber immer noch eine alternative Kulturfläche, sagt Peters. Und dabei soll es auch in Zukunft bleiben.