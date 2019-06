Gute Stimmung bei der Hauptprobe im Großen Haus

Über 600 angemeldete Sängerinnen Sänger aus Münster und dem Münsterland wollen gemeinsam mit dem Sinfonieorchester der Stadt Münster das Werk von Carl Orff auf dem Prinzipalmarkt zu Gehör bringen. Im Theater haben sich seit 10 Uhr etwa zweihundert Soprane 200 Alti so wie etwa 100 Tenöre und 100 Bässe versammelt. Generalmusikdirektor Golo Berg hat die große Sängerschar, die bereits am Samstag in vier Schulen bei Registerproben auf das Konzert vorbereitet wurde, gut im Griff.

Hauptprobe für „Carmina Burana“ im Großen Haus 1/15 Hauptprobe für „Carmina Burana“ Foto: Matthias Ahlke

Gegen 12 Uhr gibt es eine Pause. Die teilnehmenden Sängerinnen und Sänger können sich dann mit einer Suppe im Theater stärken, bevor zwischen 13 und 15 Uhr auf dem Prinzipalmarkt die Generalprobe mit dem Orchester beginnt . Man darf gespannt sein, wie das heute Abend klingen wird.