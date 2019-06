Großes Theater mit kleinen Ensembles

Was die „Großen“ zu bieten haben, wurde am vorletzten Wettbewerbstag noch einmal deutlich: Aus Bochum kam die Johan-Simons-Inszenierung der „Unterwerfung“ nach Michael Houellebecq, die in ihrer Schärfe einige der Zuschauer in Münsters Großem Haus offensichtlich stärker bewegte als die berühmte Hamburger Version mit Edgar Selge.

Großes Publikumsinteresse

Auch an diesem Freitagabend herrschte ein Andrang beim Publikumsgespräch, wie ihn sich manche Theater bei einer Repertoirevorstellung wünschen mögen. Und selbst die Abschlussvorstellung des Wettbewerbs, zu ungewöhnlicher Zeit am Samstagnachmittag im Pumpenhaus präsentiert, lockte sehr viele Zuschauer an. Die erlebten mit einer ungewöhnlichen Version von Heiner Müllers „Hamletmaschine“ durch das Theater Krefeld und Mönchengladbach eine Aufführung, die auch die Rolle der Kunst und der Schauspieler thematisierte – und damit den Bogen schlug zum Auftakt des Festivals mit Thomas Bernhards „Theatermacher“.