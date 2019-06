„Die Scheddebröcker fackeln nicht lange“, betonte Pressewart Guido Möllers am Sonntag bei der Proklamation auf dem Hof Panhof. Bereits am Samstag hatte die Schützengesellschaft Scheddebrock ihren Junggesellenkönig ermittelt.

108 Männer waren angetreten. Mit dem 79. Schuss holte Jörg Bölscher (12.v.r.) den Vogel von der Stange. Er erkor Katrin Edeling (14.v.r) zu seiner Königin. Im Anschluss wurde noch ein Vogel aufgesetzt, um einen Bierkönig zu ermitteln. Diese Ehre errang Ingo Böller.

Meyer macht mit dem 52. Schuss alles klar

Am Sonntag kürten die Scheddebröcker den Verheiratetenkönig. Nach dem Besuch von Ehrenmal und Kirche traten 128 Schützen an der Vogelstange an. Alfred Meyer (8.v.r.) griff zum Schießeisen und machte schon mit dem 52. Schuss alles klar. Seine Frau Rita (10.v.r.) regiert an seiner Seite. Bierkönig wurde Lennard Spinola. Oberst Christian Edeling ehrte bei der Proklamation auch noch die Jubilare des Vereins.

Anschließend ging es zum Festzelt, wo an beiden Abenden ein Königsball mit Livemusik stattfand. Am Montag klang das Fest mit einem Familientag auf dem Festplatz am Hof Manfred Dahlmann aus.