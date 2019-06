Münster -

Beschäftigte der Firma Sanotact haben am Dienstagmittag für einige Stunden die Arbeit niedergelegt. Sie beteiligten sich an einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen hatte. Diese will damit den Druck in den seit Anfang April laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.