Einst klein angefangen am Stadthafen, hat sich der Charme der Treibgut-Reihe inzwischen herumgesprochen. Neben der handverlesenen Musikauswahl sorgt das Treibgut-Kollektiv immer wieder mit liebevollen Kleinigkeiten und kleinen Verrücktheiten für ein besonderes Ambiente.

„Was uns im Übrigen sehr freut, ist, dass die Konzerte sowohl von Alt und Jung angenommen werden. Im Schlossgarten picknicken Studierende neben Rentnern und spielenden Kindern. Treibgut ist eben bunt, genau wie Münster”, sagt Hendrik Hilgert vom Treibgut-Kollektiv.

Handgemachtes aus Münster

So soll es auch 2019 wieder sein: Der Auftakt in die Saison steigt am Samstag (15. Juni) um 18 Uhr im Schlossgarten. Der Newcomer Little Toe (alias Alexander Ranft) aus Münster eröffnet mit Songs aus tiefsten Tiefen und nächster Nähe. Ebenfalls aus Münster kommen Måne, die ihren Northern-Acoustic-Pop präsentieren. Lokaler Mainact sind Hanna Meyerholz & Friends: handgemachte, echte Songwriter-Musik zum Mitsingen, Mitwippen und Nachdenken.

Treibgut-Festival am Hafen fortgesetzt 1/13 Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Foto: Julian Bischoff

Zum Höhepunkt des Abends kommt Komparse aus Köln auf die Bühne. Er erzählt rauchig, melancholische Geschichten in deutscher Sprache, die auf Harmonium Sounds mit Beats treffen.