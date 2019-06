Chef-Wechsel an der Uniklinik

Münster -

Von Norbert Tiemann

Die Würfel sind gefallen: Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Münster (UKM) hat nach Infor­mationen unserer Zeitung am Donnerstag in einer außerordent­lichen Sitzung dem erst seit zwei Jahren in Münster ­tätigen Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Robert Nitsch das Misstrauen ausgesprochen und ihn von seinen Amtspflichten entbunden.