"Mit allergrößtem Bedauern müssen wir leider mitteilen, dass unser 24-Stunden-Schwimmen „Münster Day & Night“ am 29./30.06.2019 ausfallen muss", schreiben die Veranstalter in einem Facebook-Post.

Demnach habe man in den letzten Tagen auf dem Vereinsgelände des Tauchsportclubs Münster an der Hansestraße in Hiltrup und entlang der Wettkampfstrecke einen intensiven Befall der Eichen mit Larven des Eichenprozessionsspinners festgestellt.

Nächstes 24-Stunden-Schwimmen wohl erst 2021

"Das Risiko, dass sich Teilnehmer, Betreuer und Zuschauer einer gesundheitlichen Gefährdung aussetzen, können und wollen wir als Veranstalter nicht tragen", heißt es weiter in dem Post.

24-Stunden-Schwimmen im Kanal 1/13 Im Dortmund-Ems-Kanal fand am Wochenende ein 24-Stunden-Schwimmwettbewerb statt. Foto: Maria Groß

Aktuell gehen die Veranstalter davon aus, dass das nächste „Münster Day & Night“-Schwimmen entsprechend des Zwei-Jahres-Rhythmus' im Jahr 2021 stattfindet.