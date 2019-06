In der Aaseestadt werden derzeit Leitungen erneuert, unter anderem ist die Mierendorffstraße aufgerissen. Das wurde am Donnerstagmittag einer Autofahrerin zum Verhängnis.

Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen vor Ort berichtete, steuerte die ältere Dame ihren Wagen in Höhe der Parkplatzeinfahrt zur Gemeinde St. Stephanus zunächst in die Baustellenabsperrung und dann geradewegs in die Baugrube, die sich entlang der Straße zieht.

Das Auto stürzte hinein und musste von der Feuerwehr herausgezogen werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde aus dem Wagen geborgen und vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.