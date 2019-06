Auch in diesem Jahr wird wieder das britisch inspiriertes Kulturpicknick „The 9th Britnic – the picnic“ im Park hinter der Westfälischen Schule für Musik an der Himmelreichallee 50 sein buntes Treiben entfalten. Und das bei jedem Wetter. Mit von der Partie am Sonntag (16. Juni) sind laut Ver anstalter Klaus Oestreich (Du delsack), Türmerin Martje Sal jé im Duo mit Freddy, Jurij G. Berges-Maas und das A- Cappella-Pop-Ensemble Alien Riders sowie Geschichtenerzählerin Kelley Kucaba.

Zusätzlich gibt es einen großen Cupcake-Backwettbewerb für einen guten Zweck: Die Britnicer backen und dekorieren zwölf Cupcakes (eine Backform) und bringen ihre kleinen, süßen Backfantasien bis 11.30 Uhr zum „Britnic“. Zwei Cupcakes gehen in die Bewertung, zehn werden zugunsten eines guten Zwecks verkauft.

Historische Fahrradtour inklusive

Die Rezeptur für ein schönes Britnic ist also ganz einfach: Man bringt seine eigene Decke, einen gut gepackten Picknickkorb und Freunde mit und lässt es sich gut gehen. Die Organisation übernimmt der Verein Kulturgrün mit seinem Kreativpartner Wilm Weppelmann.

Neu in diesem Jahr ist „The Britnic Tweed Ride“: eine drei Meilen lange, historische Fahrradtour über Promenade und Prinzipalmarkt für den Rad-Flaneur mit antikem Rad und in „Chic“. Start ist um 10 Uhr an der Promenade vor dem Schloss. Ziel ist „The 9th Britnic 2019“ an der Himmelreichallee. Dort wird es eine Jury- und Publikumswertung geben.

Es locken Preise, wie es in der Ankündigung heißt. Anmeldung für Mitfahrer hier .