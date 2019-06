Offenes Visier statt Tarnkleidung

Die Lützow-Kaserne ist einer von 13 Bundeswehr-Standorten bundesweit, wo sich Besucherinnen und Besucher über die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten sowie der zivilen Mitarbeiter und über Berufe in der Bundeswehr informieren konnten.

Den Schützenpanzer "Marder" konnten Besucher des "Tages der Bundeswehr" in Handorf bei Fahrten übers Gelände beobachten. Und wer sich für Großgeräte wie die "Panzerhaubitze 2000" interessiert - auch dieses Fahrzeug führt die Bundeswehr vor.

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf 1/67 „Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Karin Völker

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Karin Völker

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

„Tag der Bundeswehr“ in Handorf Foto: Oliver Werner

Die Bundeswehr-Feuerwehr präsentierte Einsatz-Übungen und in einer Show-Küche operierte die Koch-Nationalmannschaft der Bundeswehr - die Gerichte der Köche in Uniform luden die Besucher zum Probieren ein. Auch ein musikalisches Programm sorgte für Unterhaltung.

Am Samstagmorgen demonstrierten etwa 20 Friedensaktivisten und die Partei "Die Linke" vor dem Kaserneneingang an der Lützowstraße gegen die Großveranstaltung - speziell gegen die Werbung in Schulen für die Berufsausbildung und die Manöver im Natoverbund in Polen und Baltischen Ländern. Der Protest war friedlich.

Die Veranstalter waren mit der Resonanz am "Tag der Bundeswehr" sehr zufrieden. Am frühen Nachmittag wurden rund 6000 Besucher auf dem Gelände gezählt. Marc Gottschalk, Leiter des Dienstleistungszentrums der Bundeswehr in Handorf hatte sich im Vorfeld mindestens 5000 Besucher als Ziel gesetzt.