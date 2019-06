Böttinger-Talk im „Heaven Beachhouse“

Kevin Kühnert war angefragt – er sagte ab. Youtuber Rezo war angefragt – auch er winkte ab und talkte am Donnerstagabend lieber mit Jan Böhmermann. Der von Bettina Böttinger moderierten Diskussionsrunde „Ihre Meinung: Frech, digital und politisch – Macht die Jugend alles besser?“ , die aus dem „Heaven Beachhouse“ im Stadthafen 2 live im TV übertragen wurde, merkte man über weite Strecken an, dass da nicht nur die erste Wahl zu Gast war.

Gut, dass zwischendurch das münsterische CDU-Urgestein Ruprecht Polenz die Einschätzungen der Blogger und Nachwuchspolitiker auf den Boden der Realität zurückholte – aber dabei zugleich deren Träume und Forderungen ernst nahm.

Politisiert der Klimawandel die Jugend?

100 Zuschauer verfolgten den Talk, darunter nicht wenige, die vom WDR gezielt eingeladen worden waren, wie ein Redakteur am Rande der Sendung erzählte. Und so ergriffen wiederholt Münsteraner das Wort, die in der Stadt keine Unbekannten sind. Nando Spicker, Mitorganisator von „Fridays for Future“, zeigte sich überzeugt, dass der Klimawandel für die Politisierung der jungen Generation verantwortlich ist. Hafen-Center-Gegner und Grüner Rainer Bode räumte ein, dass „wir bislang nicht genug getan haben“. Noah Börnhorst vom Jugendrat mokierte sich über einen Einspielfilm, in dem über die vor allem von jungen Musikfans erzeugten Müllberge beim Festival „Rock am Ring“ berichtet wurde. „Wieso zeigen Sie diesen Beitrag?“, fragte er Böttinger.

Talkshow mit Bettina Böttinger im Heaven 1/5 Blogger und Politiker diskutierten am Donnerstagabend mit Bettina Böttinger im Heaven Beachhouse. Foto: Oliver Werner

Blogger und Politiker diskutierten am Donnerstagabend mit Bettina Böttinger im Heaven Beachhouse. Foto: Oliver Werner

Blogger und Politiker diskutierten am Donnerstagabend mit Bettina Böttinger im Heaven Beachhouse. Foto: Oliver Werner

Blogger und Politiker diskutierten am Donnerstagabend mit Bettina Böttinger im Heaven Beachhouse. Foto: Oliver Werner

Blogger und Politiker diskutierten am Donnerstagabend mit Bettina Böttinger im Heaven Beachhouse. Foto: Oliver Werner

Und die Talkgäste? Ein buntes Mischmasch der jungen Blogger- und Polit-Szene. Jessica Rosenthal, Juso-Vorsitzende NRW, nutzte die Sendung, um Werbung für ihre Partei zu machen – dabei steht gerade gar keine Wahl an. Youtuber Tilo Jung forderte eine „Revolution“ und zeigte sich überzeugt, dass es nichts bringe, wenn große Konzerne beim Klimaschutz nicht mitmachen. Youtuberin Diana zur Löwen bekannte, dass sie jahrelang weder Nachrichten noch Zeitungen zur Kenntnis nahm – nun aber „step by step“ die „News“ in ihr Leben geholt habe. Unter anderem plädierte sie dafür, die Bildungspolitik (in Deutschland Ländersache) gleich zur EU-Angelegenheit zu machen.

Zurück auf die Fakten-Ebene

Und CDU-Grandseigneur Ruprecht Polenz? Berichtete, wie er 2010 zu den sozialen Medien kam, und zeigte sich überzeugt: „Die politische Willensbildung geschieht heute im Netz.“ Polenz ließ keinen Moment Zweifel aufkommen, dass er die Anliegen der Jugend ernst nimmt, bemühte sich zugleich, die Diskussion auf die Faktenebene zurückzuführen. Sichtlich genervt reagierte er auf Tilo Jungs Einlassung, der Einzelne könne beim Klimaschutz überhaupt nichts erreichen. Dies sei, so Polenz, „eine bequeme Entschuldigung“: „Wenn die Menschen den Konsum verändern, dann verändert sich auch die Wirtschaft“, betonte der CDU-Politiker.

90 Minuten dauerte der Talk, dessen Höhepunkte die Einspielfilme – nicht die argumentativ teils dünnen Wortbeiträge – waren. Als ernst zu nehmender Zukunftsgestalter hat sich an diesem Abend keiner der Blogger empfohlen.