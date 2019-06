Eine 56-Jährige stand mit ihrem Audi bei Rot an der Kreuzung Westfalenstraße/Marktallee in Hiltrup, um nach links abzubiegen. Von dort kam der Unbekannte mit seinem silberfarbenen Kleinwagen und bog nach rechts ab, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Dabei stand die hintere linke Tür des Wagens offen und beschädigte den Audi an der Fahrerseite. Der Fahrer fuhr auf der Marktallee einfach weiter. Die Polizei hofft nun, dass Passanten den auffälligen Wagen mit der offen stehenden Tür gesehen haben und Angaben dazu und zu dem flüchtigen Fahrer machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.