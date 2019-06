Die Kirmes ist eröffnet – vier Tage Vergnügen

Der stellvertretende Bürgermeister Werner Bajorath (mit Mikrofon) hat am Freitag bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam mit weiteren Vertretern der Stadt und des Schaustellerverbandes die Gronauer Kirmes offiziell eröffnet. In seiner kurzen Ansprache versprach Bajorath den Kirmesbesuchern vier Tage voller Vergnügen und Überraschungen. Höhepunkt der Eröffnung war die Verlosung der begehrten Bummel-Tüten, die einen Wert von über 50 Euro haben. Dazu mussten die Besucher einen der zehn Tennisbälle schnappen, die die Männer von der Bogenbrücke warfen. Weitere Höhepunkte der Kirmes sind das Höhenfeuerwerk am Samstagabend und die Happy Hour am Montag von 18 bis 21 Uhr. Dann heißt es: ein mal zahlen, zwei mal fahren.