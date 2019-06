Bürger können selbst Verfassungsbeschwerde erheben

Die hatte ihr vorher das Kölner Verwaltungsgericht versagt, ebenso entschied auch das Oberverwaltungsgericht in Münster. Ein paar Türen weiter verwarfen die Verfassungsrichter indes beide Beschlüsse, der Klägerin könne nicht zugemutet werden, ohne anwaltliche Hilfe die Anerkennung als Blinde zu erstreiten.

Ohne die seit Januar vom Landtag eröffnete Möglichkeit, dass jeder Bürger seine Verfassungsrechte persönlich vor dem Verfassungsgerichtshof (VGH) durchzusetzen, hätte die stark sehbehinderte Frau aufgeben müssen. Es sind einige solcher Fälle, die seit Neuestem auf dem Tisch der sieben Verfassungsrichter landen.

Bis jetzt haben 42 Eingaben von Bürgern das Verfassungsgericht erreicht. Es geht um Konflikte mit einer öffentlichen Verwaltung, um familienrechtliche Streitfälle, um Miet- oder Erbrecht. In sechs Fällen wollten Bürger eine einstweilige Anordnung durchsetzen. Bei vielen Eingaben müsse aber auch erst geprüft werden, ob sie eine echte Verfassungsbeschwerde oder eher eine Handlungsaufforderung seien.

Münster bleibt Sitz beider Instanzen

Das absehbar wachsende Arbeitspensum beflügelt inzwischen konkrete Überlegungen, die beiden obersten NRW-Gerichte, die in Münster unter einem Dach arbeiten, organisatorisch zu trennen. „Die Diskussion darüber hat begonnen“, bestätigt der Grünen-Rechtspolitiker Stefan Engstfeld – seit der Rechtsausschuss des Landtags Anfang Mai im VGH getagt hat.

„Es wird davon abhängen, wie umfangreich die Individualverfassungsbeschwerden sich jetzt entwickeln“, sagt Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Wenn die Individualbeschwerden im ersten Jahr stark zunehmen, müsse das Verfassungsgericht entsprechend ausgestattet werden. Münster bliebe aber Sitz beider Instanzen: „Das hindert mich nicht, in Münster nach einem passenden Grundstück Ausschau zu halten.“

Eher gebremst geht die CDU-Rechtsexpertin Angela Erwin das Thema an: Die Synergien zwischen VGH und OVG müssten nicht zwingend alle aufgegeben werden. „Uns liegt daran, dass das bewährte System weiter funktionieren kann.“ Dagegen plädiert ihre SPD-Kollegin Sonja Bongers für ein schnelles Vorgehen. „Wenn die Weichen gestellt sind, sollte der Wechsel schnell eingeleitet werden“, sagt sie. „Das stärkt die beiden Gerichte.“

Organisatorische Eigenständigkeit des VGH

Die Weichen für eine Trennung habe der Landtag schon früher gestellt, betont die Präsidentin der beiden Gerichte, Ricarda Brandts. Vor zwei Jahren hat er beschlossen, dass die Spitzen von OVG und VGH nicht mehr zwingend verknüpft sind. Brandts, deren Amtszeit noch bis 2021 geht, bekäme dann zwei Nachfolger. Damit sei zwingend verbunden, dass der VGH organisatorisch eigenständig werden muss, weil ein künftiger VGH-Präsident nicht mehr frei auf die OVG-Struktur zugreifen könne. „Vielmehr drohte er, in die Rolle eines Gastes oder sogar Bittstellers zu geraten“, begründet Brandts den Handlungsdruck. „Das OVG hat schon jetzt Probleme mit den räumlichen Ressourcen.“

So groß wie das OVG-Gebäude in Münsters Innenstadt mit seiner markanten Bibliothek müsste der Verfassungsgerichtshof nicht ausfallen, meint Brandts. Neben Büros für den Präsidenten, die Verwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiter sowie ein Beratungszimmer für die Richter dürfte die größte Herausforderung ein passender Gerichtssaal für die großen Verfassungsverfahren sein. In einer Stadt wie Münster mit knappem Raumangebot keine einfache Aufgabe. Aber dass Münster Standort bleiben soll, ist Konsens. Das steht auch im Gesetz.