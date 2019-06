Skurril und liebenswert

Die Bedingungen für die Veranstaltung waren – aus britischer Perspektive – „nicht ganz ideal“, wie Dr. Axel Vornhecke von der Deutsch-Britischen Gesellschaft Münster/Münsterland bei der Begrüßung der Gäste sagte. Bei strahlendem Sonnenschein – und das ist eben genau nicht das, was Briten, die sich zum Picknick verabredet haben, erwarten dürfen.

Die neunte Auflage des von der Deutsch-Britischen Gesellschaft und von Künstler Wilm Weppelmann mit seiner „Freien Gartenakademie“ initiierte „Britnic The Picknick“ auf den Wiesen hinter der Musikschule an der Himmelreichallee waren am Sonntagvormittag wieder ein Fest für alle Liebhaber der etwas feineren britischen Lebensart.

Ein bisschen snobby und sehr liebenswert

Die Damen mit Hut, die Herren gern ebenfalls, Fliege, Knickerbocker, der Union-Jack als Picknick-Decke, Cup-Cakes und das Dröhnen des Dudelsacks von Klaus Oestreich sind die Zutaten der Veranstaltung, in der die Freunde Britanniens in Münster jedes Jahr ihre Leidenschaft aufleben lassen – ein bisschen snobby und sehr liebenswert.

Wettbewerbe gehören zur britischen Lebensart unbedingt dazu, weshalb nicht nur das Backen der Cup-Cakes zum „Contest“ ausgerufen wurde, sondern auch der skurrile „Tweed Ride“ auf teilweise historischen Fahrrädern rund um die Promenade und durch die Innenstadt, mittendrin Initiator Wilm Weppelmann.

Nostalgische Räder – nicht immer aus Britannien

Richard Blyth, einer von sechs Briten im Deutsch-Niederländischen Nato-Korps, trat in die Pedalen eines historischen, allerdings schweizerischen Armee-Fahrrades, und gleich mehrere Teilnehmer waren extra-hoch zu Ross. Dass das spektakulärste und älteste der Hochräder nicht von der britischen Insel, sondern aus Cleveland/Ohio stammte, tat dem begeisterten Empfang des Fahrradkorsos keinen Abbruch.

Die Fans der Veranstaltung kennen sich und kommen immer wieder: Hutmacherin Ana Ehling etwa und Barbara Blasum mit sehr britischen Kreationen. Türmerin Martje Saljé, im Duo mit Freddy und Jurij G. Berges-Maas, das A-cappella-Pop-Ensemble „Alien Riders“ sorgten neben Klaus Oestreich für den Klangteppich über den Picknick-Decken.

Der Dudelsack verschaffte sich, noch bevor es offiziell losging, mit einem musikalischen Statement Gehör: Beethovens „Freude schöner Götterfunken“, die Melodie der Europäischen Union, deren Fahne fast genauso häufig über dem Britnic wehte wie der Union Jack.

„ Wir fühlen uns wie der zurückgelassene Ehepartner. Wir fühlen uns wie der zurückgelassene Ehepartner. “ Axel Vornhecke zum bevorstehenden Brexit

Axel Vornhecke mag sich weiterhin gar nicht vorstellen, dass es wirklich zum Austritt kommt. „Wir fühlen uns wie der zurückgelassene Ehepartner“, seufzt er. Die „Britnicer“ sind „not amused“ – aber unverdrossen. Der Termin für „The 10th Britnic The Picnic“ steht bereits. Es findet am 6. Juni 2020 an gleicher Stelle statt.