Deichkind kommen in die Halle Münsterland

„Rammstein, Die Ärzte, Seeed – alle auch wieder da. Ok, das haben wir schon mal geschafft. Nicht schlecht für eine Band aus Wampen und Klumpen.“ Nicht mal die Pressemitteilungen der Hamburger Hip-Hop-Heroes von Deichkind sind normal. Aber wer normal will, ist bei Deichkind ohnehin verkehrt. Für ihren Einmarsch nach Münster am 25. Februar 2020 (Halle Münsterland) kündigen sie Monstertrucks, Monsterlicht und natürlich Extrem-Outfits an.

„Mit allem und auf jeden. Für die Massen und alle Klassen. Es gibt eine neue Tour, es gibt eine neue Platte, dann neue Videos“, geben die Nordlichter bekannt. Die ersten Single-Auskopplungen „Wer sagt denn das?“ (das gleichnamige Album kommt Ende September) und „Richtig gutes Zeug“ wurden bereits veröffentlicht.

Deichkind feiern mit den Süchten, kommerzen die Kunst, lieben die kollektive Macht, reimen die Zeit und bringen eh das fetteste Gewummer. Fehlen nur noch die Hummer. Na dann, Prost.

Zum Thema 25. Februar 2020, Beginn 20 Uhr, Einlass 18 Uhr, Halle Münsterland, Albersloher Weg 54, ab 49,95 €, Tickets hier ...