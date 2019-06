Auf dem Weg zur smarten Stadt

Neun Monate nach der Entlassung der beiden Geschäftsführer befinden sich die Stadtwerke Münster wieder in ruhigerem Fahrwasser. Dies betonte am Montag Interims-Geschäftsführer Stefan Grützmacher bei der Vorstellung des Jahresergebnisses 2018. „Das Klima im Unternehmen hat sich massiv verbessert“, verwies er auf eine interne Umfrage. Zudem sei die Zeit vorbei, in der wegen der internen Querelen wichtige Themen einfach liegen geblieben seien. Und wichtige Themen gebe es derzeit für die Stadtwerke reichlich.

Glasfasernetz im Kreuz- und Hansaviertel

Zum Beispiel den Ausbau des Glasfasernetzes. Bis zum Sommer wird er im Kreuzviertel abgeschlossen sein, danach sei das Hansaviertel dran. „Wir verstehen uns als Treiber für eine digitale, smarte Stadt“, so Grützmacher. Neben dem Glasfasernetz werde aktuell auch ein „Lorawan-Netzwerk“ aufgebaut, eine Funktechnologie, mit der sich mit Hilfe von Sensoren Daten transportieren lassen – vom ökologischen Zustand des Aasees über die Auslastung von Parkplätzen bis hin zum Füllstand von Mülltonnen.

Auch bei der Überwachung und Steuerung der Versorgungsnetze – und damit bei der Versorgungssicherheit Münsters – setzen die Stadtwerke auf moderne Technik. 2018 eröffnete das Unternehmen seine neue Verbundleitstelle, die auch kommende Anforderungen, zum Beispiel an IT-Sicherheit und zunehmende Digitalisierung, erfülle, wie Grützmacher betonte.

Klimaschutz als „Kernaufgabe“

Als „Kernaufgabe“ bezeichnete der Geschäftsführer den Klimaschutz. So hat das Unternehmen seit August 2018 fünf zusätzliche Elektrobusse im Einsatz und damit die Linie 14 komplett elektrifiziert. „Unser Ziel ist es, bis 2030 unsere gesamte Busflotte zu elektrifizieren. 100 Busse sollen dann elektrisch durch Münster fahren – einige davon mit Brennstoffzelle und Wasserstoffantrieb, um höhere Reichweiten zu ermöglichen“, erklärte Grützmacher. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Wasserstoffbusse erprobt werden, betonte der Geschäftsführer.

Überschuss fällt geringer aus

„Zunehmend schwierig“ gestalte sich der Ausbau erneuerbarer Energien. Neue Gesetze, die einen größeren Abstand zur Wohnbebauung fordern, erschwerten die Suche und Entwicklung von Standorten für Windräder, so Grützmacher. „Die Luft wird dünner.“

Für 2019 rechnen die Stadtwerke mit einem „soliden operativen Ergebnis“, der Jahresüberschuss werde aufgrund voraussichtlich fehlender Sondereffekte jedoch deutlich geringer ausfallen als 2018. Ab dem 1. September bzw. 1. Oktober werden dann die neuen Geschäftsführer Sebastian Jur­czyk und Frank Gäfgen das Unternehmen mit einer neuen Struktur führen, so Aufsichtsrats-Vorsitzender Alfons Reinkemeier.

Positive (vorgezogene) Bilanz

„Sie übernehmen aus meiner Sicht ein gesundes Unternehmen mit vielen guten Ideen und einer hohen Bedeutung für Münster.“ Interims-Geschäftsführer Stefan Grützmacher wird die Stadtwerke Ende August wieder verlassen. „Das Unternehmen ist gut für die Zukunft aufgestellt“, zog er am Montag eine positive (vorgezogene) Bilanz seines Engagements in Münster.