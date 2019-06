Rund eine halbe Tonne Gewicht muss eine Straßenlaterne bei einem kräftigen Sturm aushalten. Damit die rund vier Meter hohen Lichtmasten in Münster gegen Wind und Wetter gewappnet sind, wird ihr sicherer Stand regelmäßig geprüft, berichten die Stadtwerke Münster in einer Pressemitteilung.

Bis Anfang Juli sind demnach 1300 der insgesamt rund 28.000 Laternen in Münster an der Reihe, mit Schwerpunkten in Nienberge und in Hiltrup. Für den Test zieht und drückt ein zwei Tonnen schwerer Prüfbagger am Laternenmast. Ein Sensor am Bagger misst, wie fest die Laterne anschließend noch im Fundament steckt und ob das Material der Lichtmasten selbst in Ordnung ist.