Mehr als ein halbes Menschenleben lang haben sie sich schon in den Dienst an Gott und dem Nächsten gestellt: die 16 Priester des Bistums Münster, die jetzt mit Bischof Dr. Felix Genn ihr 50-jähriges Weihejubiläum gefeiert haben.

Den Auftakt der Feier bildete eine Heilige Messe, die Genn im Priesterseminar Borromaeum zelebrierte. In seiner Predigt lud er die Priester ein, den inneren Blick auf den gekreuzigten Jesus Christus zu richten. Dabei könnten sie bilanzieren, „was Sie für ihn getan haben, was Sie heute noch für ihn tun und tun sollen“, wird der Bischof in einer Mitteilung des Bistums zitiert.

Stolz Bilanz ziehen

Wie vielen Menschen die Jubilare seit ihrer Weihe 1969 beziehungsweise Anfang 1970 geholfen hätten, wie viele Wege sie mitgegangen seien und wie viele Menschen ihnen heute noch dankbar seien, könne man nicht übersehen. „Wir haben diesen Überblick nicht, aber ein anderer hat ihn, in seine Hände können wir alles geben“, sagte der Bischof.

Ihr goldenes Priesterjubiläum feierten: der emeritierte Dompropst Josef Alfers aus Münster, der emeritierte Pfarrer Josef Honkomp aus Vechta, der emeritierte Generalvikar Norbert Kleyboldt, die emeritierten Pfarrer Alfred Kordt aus Selm, Reinhard Mönninghoff und Egbert Reers aus Münster, Aloys Rohlmann aus Dülmen, Wilhelm Schoelen aus Voerde, Josef Tenhumberg aus Ahaus, Bernhard Tietmeyer aus Steinfurt, Johannes Vermöhlen aus Wesel, Karl-Heinz Vorwerk aus Brake, Heinrich Josef Weckenbrock aus Herten sowie Günther Weigand , Dr. Ludger Winner und Klaus Wirth aus Münster.