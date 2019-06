Ute Elpers, ehemalige Porzellanmalerin der Porzellanmanufaktur August Roloff, ist in Münster gestorben. Das teilt der Verein zur Förderung eines Porzellanmuseums in Münster mit. Elpers war seit Gründung des Vereins dessen Geschäftsführerin.

Sie habe den Verein maßgeblich geprägt, heißt es in der Pressemitteilung. „Ob es Führungen, Diavorträge oder die Betreuung der Mitglieder waren, immer wurde ihre Liebe zur Porzellanmalerei und zur Porzellangeschichte der Stadt Münster in ihrem ehrenamtlichen Engagement deutlich.“

Mit einer Ausstellung in der Torhaus-Galerie des Stadtheimatbundes habe Ute Elpers ihre künstlerische Vielseitigkeit zeigen können, sei es in unterschiedlichen Maltechniken auf Porzellan oder in ihren zeichnerischen Arbeiten, besonders für die Humanity-Care-Stiftung, für die sie viele Zeichnungen von bestehenden oder zerstörten Gebäuden Pakistans fertigte.

Besondere Beziehung zu Pakistan

Die filigranen Tusche-Zeichnungen hängen heute in der Nationalgalerie in Islamabad, der Universität in Peshawar und in der pakistanischen Botschaft in Berlin.

Zurzeit wird ein Buch über Pakistan mit den Zeichnungen von Ute Elpers vorbereitet. So bleiben viele Erinnerungen an ihr künstlerisches Schaffen der Nachwelt erhalten. In der momentanen großen Porzellanausstellung im Lebenszentrum Klarastift sind alle ihre Porzellanmalereien zu sehen.

Bei der gemeinsamen Aufarbeitung der münsterischen Porzellangeschichte habe der Verein Ute Elpers viel zu verdanken, heißt es weiter. Sie hat ihm mit ihrem fachkundigen Rat zu den vielfältigen Aspekten der Porzellanmalerei zur Seite gestanden.