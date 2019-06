Gegen den Ausbau der Umgehungsstraße regt sich Widerstand in Telgte. Die Bürgerinitiative (BI) B 51 Telgte möchte, dass die Straße zwischen Handorf und Telgte so belassen wird, wie sie ist – „mit ihren alten Bäumen, dem Prozessionsweg und den denkmalgeschützten Bauwerken“, heißt es in einem Brief an die Mitglieder der Telgter SPD- und der CDU-Fraktion.

Um auch den Pendlern Rechnung zu tragen, plädiert die BI dafür, zunächst den Einfluss „kleinerer Bauprojekte im Bereich Handorf-Gartencenter (Brückenbau, Kreisel) und Pleistermühlenweg“ abzuwarten und dann über den weiteren Ausbau zu entscheiden.

BI will „zeitgemäße, sinnvolle Einzelprojekte“

„So können wir die B 51 in ihrer jetzigen Form erhalten: durch zeitgemäße, sinnvolle Einzelprojekte an neuralgischen Punkten entschärfen wir diese Punkte und machen damit den Verkehr flüssig.“ Die Politiker fordert die BI auf, mit ihr in eine Diskussion zu treten – vor einer Öffentlichkeitsveranstaltung am 10. Juli in Telgte.