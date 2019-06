Das Band hält zusammen

Justus Beisenkötter ist am Sonntagmittag erleichtert. Der 22-jährige Vorortspräsident des Cartellverbandes (CV) der katholischen deutschen Studentenverbindungen hat mit Abschluss der Bundesversammlung seine Amtszeit fast beendet. Als er vor einem Jahr gewählt wurde, erzählt er, habe er einen Moment darüber nachgedacht, dass ihm damit eine Rede vor rund 1500 Zuhörern bevorstand. Der angehende Physiker schaffte diese Hürde ohne Redenschreiber und erhielt dafür beim Festkommers in der Halle Münsterland verdientermaßen großen Applaus. So das Urteil seiner Bundesbrüder.

Als „jovel“ bezeichnete Beisenkötter, der beim Festkommers durchs Programm geführt hat und dessen Großvater Rudolf Beisenkötter vor 65 Jahren ebenfalls Vorortspräsident war, die Rede von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Dieser appellierte: „Wenn die Toleranten zu lange tolerant sind, regieren bald die Radikalen.“ Er forderte: „Wir bekennen Farbe, wir pflegen unsere Traditionen, wir mischen uns ein.“

Einmischen möchte sich Claus M. Lommer, neuer Vorsitzender des Rates im Cartellverband, der bundesweit rund 26 000 Mitglieder hat. Für den 67-Jährigen hat eine „vernünftige Ausbildung“ des Nachwuchses Priorität. Das Thema der Tagung drehte sich um „Digitale Bildung“.

Rund 250 Delegierte und viele Gäste trafen sich zum achten Mal in der 133-jährigen Geschichte des CV zur Bundesversammlung in Münster. 2031 wiederholt sich das Treffen, die Halle Münsterland ist bereits gebucht. Dass ein guter Stern über der Zusammenkunft liegt, fiel Bischof Felix Genn auf. „Hier regnet es bisweilen sehr viel, aber immer wenn Katholikentag oder Cartellversammlung ist, scheint die Sonne“, betonte er beim Pontifikalamt im Dom. Entsprechendes Stehvermögen mussten darum am Sonntag die Chargierten zeigen. Viele der 125 Verbindungen liefen in vollem Wichs auf. Bei den sommerlichen Temperaturen ein Kraftakt. Dennoch hatten die Helfer des Malteser Hilfsdienstes kaum Arbeit. Manfred Schillings und Christian Wiechers versorgten die Chargierten mit reichlich Wasser.

Obschon prominente Mitglieder wie Papst Benedikt, Thomas Gottschalk oder Claus Kleber fehlten, zeigten dafür viele andere Cartellbrüder Farbe. „Nachwuchssorgen haben wir nicht“, meinte Hans-Jürgen Fuchs, Sprecher des Verbandes. Friedhelm Chlosta, ein Fossil im Bundesvorstand, schwärmte von der schönen Veranstaltung. Er ist überzeugt, dass der Verband ein gutes Mittel gegen Einsamkeit im Alter sei. „Das Band hält zusammen“, beschrieb Franz-Peter Kreutzkamp aus Cappenberg den Zusammenhalt. „Man trifft sich – und meistens endet das Treffen im Nordstern“, freute sich Reiner Franzke über das Wiedersehen mit vielen Freunden.