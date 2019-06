Auch in diesem Jahr wird sich der Schlossplatz wieder in eine große Zeltklinik für Stoff- und Kuscheltiere aller Art verwandeln. Von Dienstag bis Freitag (25. bis 28. Juni) veranstaltet die Fachschaft Medizin Münster zum 15. Mal in Folge das Teddybärkrankenhaus.

Kindern aus Münster und Umgebung wird dort die Möglichkeit gegeben, ihre Kuscheltiere im Krankenhaus, einer Apotheke, einer Zahnklinik und einer Physiotherapiepraxis behandeln zu lassen. Ebenso wird auch wieder ein Rettungswagen zur Verfügung stehen, der von den Kindern entdeckt werden kann.

Sprechzeiten ohne Anmeldung

Jeden Vormittag werden vor allem Kindergartengruppen nach Anmeldung betreut. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr sind alle Interessenten auch ohne Anmeldung eingeladen, ihre Stoff- und Kuscheltiere auf Herz und Nieren untersuchen zu lassen.

Der Eintritt ist für alle Besucher frei. Es werden wie in den vorangegangenen Jahren wieder rund 2000 Kinder mit ihren Stoff- und Kuscheltieren erwartet, die von über 300 Teddydocs verarztet werden. Dabei engagieren sich Studierende der Human- und Zahnmedizin, der Pharmazie sowie angehende Physiotherapeuten.

Das ursprünglich aus Skandinavien stammende Konzept hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland etabliert und ist inzwischen an fast allen medizinischen Fakultäten Deutschlands vertreten. Unterstützt wird das Teddybärkrankenhaus von der A.S.I. Wirtschaftsberatung AG, dem Universitätsklinikum Münster (UKM), den UKM–Clinic-Clowns sowie durch viele Sachspenden.