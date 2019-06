Das hat nun eine Gruppe Studenten übernommen: Unter der Leitung von Prof. Dr. Elisabeth Timm vom Volkskundlichen Institut an der WWU nahmen Studenten den Mühlenhof und sein Konzept nun genauer unter die Lupe. In der Ausstellung „Vorgestellt und Aufgebaut“ sind nun die Ergebnisse zu sehen.

„Eigentlich ist der Mühlenhof vollkommen unwissenschaftlich aufgebaut“, sagt Lara Maria Krüger, eine der Studentinnen, lachend. Das sei ein Zeichen der damaligen Zeit gewesen. „Nun haben wir uns unter anderem mit dem Hintergrund des Mühlenhofes beschäftigt.“ Den kennt auch Timm: „Theo Breider, der Gründer des Mühlenhofes, war kein Akademiker. Vielmehr war er Marketingexperte im Bereich Tourismus.“ Mit diesem Wissen habe er sich der Idee des Mühlenhofes genähert. „Jedes Museum trägt ein Erbe mit sich und damit die Frage, wie es seine Exponate präsentiert und wie es Geschichten erzählt.“ Genau das sei das Ziel der Studenten gewesen, diese kleine Geschichten wissenschaftlich zu untersuchen. „Es gibt in Museen einfach keine neutrale Darstellung von Fakten. Außerdem muss man die Situation damals berücksichtigen, 14 Jahre nach dem Krieg“, so Timm.

Die Studentinnen hatten sichtlich Spaß, in die Vergangenheit des Museums einzutauchen: „Wir haben uns eben die Frage gestellt: Wie ist das entstanden, was man heute sieht“, so Trisha Cizielskie. Es sei nie um die historisch richtige Interpretation der Exponate gegangen oder anderer Inhalte. „Es ist der konzeptionelle Ansatz auf Basis von Historie“, so die Studenten. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. November im Mühlenhof am Theo-Breider-Weg zu sehen.