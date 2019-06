Auf über 35 Grad klettert das Thermometer in diesen Tagen. Da ist es wichtig, viel zu trinken – das gilt auch für die Busfahrer, die in ihrem Job eine hohe Verantwortung für die Fahrgäste tragen und daher jederzeit konzentriert sein müssen.



Da die Fahrer ihren Bus aber nicht unterwegs abstellen können, um frisches Wasser zu besorgen, verteilen die Stadtwerke bei großer Hitze regelmäßig gekühltes Wasser an die Fahrer, wie es jetzt in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. So auch wieder in dieser Woche. Am Hauptbahnhof, den nahezu alle Stadtbusse auf ihrem Linienweg passieren, stehen Stadtwerke-Mitarbeiter und reichen die Flaschen durch das Fenster an.



Auch die Klimaanlagen der Busse laufen in diesen Tagen auf Hochtouren und verschaffen eine Abkühlung von der Hitze. Sie kühlen den Innenraum um etwa drei Grad gegenüber der Außentemperatur herunter.