Beeindruckende Entwicklungen

Vor allem eine Malerin fällt auf: Takhmina. Sie zeigt gepflegte, gegenständliche Malerei wie die „Blaue Vase“ oder Lavendel in unterschiedlichen Motiven. Doch in direkter Nachbarschaft hängen „Farbigne Kompositionen“ – eher eine Explosion an Kreativität, an Spieltrieb, an Suche. Im Vergleich der Werke ist hier die Freiheit zu greifen.

Die lebt Laetitia Buse mit ihren Materialien aus. Sie spielt mit Alufolie als Malgrund und Bildfläche. Dadurch erhalten ihrer Bilder eine zusätzliche inhaltliche Dimension. Ihr „Jährling“ ist ein Rehbock aus Alufolie, mit der man früher während der Brunftzeit versuchte, liebestolle Männchen vom Straßenverkehr fernzuhalten. Die Folie im „Buddhakopf“ spielt auf den Spiegel an, in dem der Betrachter sein Selbst vielleicht als mitfühlenden Buddha erkennen kann.

Alle Schatten sind schwarz. Außer bei Lothar Hähnelt. Der lässt sein Objekt einen grünen Schatten „werfen“, weil sein „Traum“ eine Rückseite hat und jedes Objekt zugleich auch Lichtquelle sein kann. Sein Holz-Dreiklang mit gebogenem Luftballon-Haltestab ist nämlich von hinten Grün und strahlt hoffnungsvoll die Wand an.

Manche Arbeiten wirken konzeptionell, wie das zweifache „Portrait“ von Eva-Maria Bexten: das eine vom „19.2.2018“, das andere vom „19.11.2018“. Neun Monate, in denen sich die Erkennbarkeit der Person nicht verändert hat, gewandelt hat sich die Darstellung: weich, warm und aquarellig sind die Flächen im Februar, konturiert, kantig und scharf die Linien im November.

Mit Sylva Kleins beiden Arbeiten reicht das Ausdrucksspektrum der Ausstellung bis zur digitalen Malerei. „Der kleine Hund und das Meer“ sowie „Inka und Gismo“ zeigen Motiv-Collagen, die zu einem Bildraum verschmolzen werden – surreale Welten. Virtuelle und natürliche Landschaften existieren wie selbstverständlich nebeneinander.