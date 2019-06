Der Oberstufen-Literaturkurs am Gymnasium St. Mauritz wagt sich an Michael Frayns Farce „Der nackte Wahnsinn“. Eine turbulente Komödie in drei Akten, die den verzweifelten Versuch einer Theatertruppe zeigt, ein Stück aufzuführen. Dafür hatte sie aber offensichtlich zu wenig Zeit, sodass es auch in der Generalprobe noch hinten und vorne hakt, was Schauspieler und Regisseur nicht kaltlassen kann.

Welche Folgen das ganze Drumherum für die Akteure hat, erfährt der Zuschauer im zweiten Akt, in dem nicht nur ein „Eifersuchtsdrama“ zu Tage kommt, sodass in Form von Rachegelüsten bis hin zu völliger Entgleisung bei einer der Vorstellungen des einstudierten Stücks schließlich der Höhepunkt im dritten Akt erreicht wird.

Die Aufführungen finden am Freitag (28. Juni) und am Sonntag (30. Juni) auf der Aulabühne des Gymnasiums St. Mauritz, Wersebeckmannweg 81, statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten sind in den Schulpausen und an der Abendkasse erhältlich.