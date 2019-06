Morgens halb zehn in Münster. Eine Frau im grünen Kleid trägt einen Gitarrenkoffer in eine Altbauwohnung im Hafenviertel. Ihr folgt eine ebenso gekleidete Frau mit Posaunenkoffer. Tina „La“ Werzinger und Sinje „Schnittchen“ Schnittker treffen in der Küche die Dritte im Bunde: Jule Balandat. Sie wohnt hier mit ihrer Familie.