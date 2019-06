Am Donnerstagvormittag entscheidet erstmals das Losverfahren in den Räumen des Ordnungsamts darüber, wer in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt im Herzen des Kiepenkerlviertels ausrichten darf. Der gleichnamige Verein veranstaltet diesen dort seit mehr als 35 Jahren und sieht sich nun einem gewerblichen Mitbewerber gegenüber.