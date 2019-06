Wie kann ein Handwerker sich und seine Produkte im Netz vermarkten? Und wie kann der Optiker von Twitter oder Facebook profitieren? Frage wie diese waren am Donnerstag Thema am Germania Campus. Die Agentur „qualitytraffic“ mit Sitz in Bielefeld und Münster richtete unter dem Namen „OMahoi“ sein erstes Online-Marketing-Event in Münster aus.

„Unser Ziel ist es, dass die Unternehmen für Online-Marketing sensibilisiert werden“, sagt Thorsten Piening, Geschäftsführer von „qualitytraffic“. Denn: Die gesamte Palette der Möglichkeiten werde bislang von den wenigstens genutzt.

250 Unternehmen sind dabei

Fest steht allerdings: Der Wille ist da. 250 Unternehmer aus Münster und der gesamten Region nahmen an dem Event teil. In sechs Vorträgen gab es praktische Tipps, Ideen, Beispiele und Impulse für das Online-Marketing der eigenen Firma. Themen waren soziale Medien, die richtige Wortwahl, um bei Google aufzutauchen oder Tools sowie aktuelle Trends der Branche.

Aus Hamm ist Nadine Bohn angereist, sie arbeitet für eine Digitalagentur. „Wir möchten vermehrt soziale Medien nutzen“, sagt sie vor Beginn der Veranstaltung. Sie erhoffe sich vor allem praktische Tipps und neuen Input. „Es ändert sich immer schnell so viel, da muss man dran bleiben“, sagt Bohn.

Kontakte in die Branche knüpfen

Auch Start-Up-Gründer Florian Schürmann aus Münster wollte das Event nutzen. Da sein eigenes Unternehmen Marketing-Tools anbietet, stand für ihn Networking im Fokus: „Gerade als junges Unternehmen ist es wichtig, Kontakte in der Branche zu knüpfen.“

Online-Marketing in sozialen Medien war Schwerpunkt des Vortrags von Felix Beilharz, Wirtschaftsjurist und Autor. Er gab Tipps für den Umgang mit Facebook, Instagram und Twitter. So empfahl er seinen Zuhörern, keine Scheu vor längeren Posts zu haben: „Wenn es etwas zu sagen gibt, dann sagt es.“ Zudem machte er die zunehmende Bedeutung von Videos ohne Ton und Instagram-Storys deutlich: „Die Menschen haben Angst, etwas zu verpassen. Das müssen wir nutzen.“