Das Viertel rund um die Warendorfer Straße lädt am Samstag (29. Juni) zum zwölften „4tel-Fest“ ein. Veranstaltet von den Menschen, die im Viertel wohnen und arbeiten, werden unter dem Motto „Feiern im 4tel“ mehr als 200 einzelne Aktionen angeboten.

Musik und Konzerte, kreative Angebote, Mit-Mach-Aktionen, Kulinarisches und Flohmärkte locken auf Entdeckungstour durch die Straßen, Hinterhöfe und Gärten des Viertels zwischen Bahn, Ring und Wolbecker Straße, wie es in einer Ankündigung heißt.

Offizielle Eröffnung um 11 Uhr

Viele Veranstaltungen beginnen bereits ab 10 Uhr. Eine offizielle Eröffnung mit der „4tel-Fest“-Blaskapelle gibt es um 11 Uhr auf der Tanzdiele in Linnenbrinks Garten, der Grünfläche an der Warendorfer Straße. Dort wird auch ab 11 Uhr ein abwechslungsreiches Pro gramm geboten mit Tanz ab 18 Uhr.

Zu einer Theateraufführung unter dem Titel „Klappe zu und Aktion“ lädt zudem die Theater-AG der Bodelschwingh-Grundschule in der Gutenbergstraße ein; Beginn ist um 11 Uhr.

Am Tag des „4tel-Festes“ gibt es im „nebenan“ an der Warendorfer Straße einen Info-Punkt für alle Fragen zum Fest. Erstmalig wird es einen Publikumspreis geben, der an die originellste und kreativste Veranstaltung geht. Besucher sind eingeladen, per Stimm zettel (unter anderem im „nebenan“) mitzumachen. Die drei beliebtesten Veranstaltungen gewinnen Preise.

Umwelthaus feiert mit

Auch das Umwelthaus beteiligt sich am „4tel-Fest“: Von Greenpeace über die Naturschutzjugend bis zum ADFC stellen sich von 11 bis 17 Uhr die Umweltgruppen vor und bieten verschiedene Mitmach-Aktionen an. Gastgruppen wie die „Fairteilbar“ und „Zero-Waste-Münster“ sind dabei ebenso vor Ort.

Um 12 Uhr wird im Seminarraum des Umwelthauses die Bilder-Ausstellung „Beim Kaffee trinken den Wald retten“ von Lena Skaya eröffnet. Die Künstlerin ist live vor Ort. Besucher, die ihr Fahrrad mitbringen, können am Stand des ADFC ihre Leeze codieren lassen oder sich während der „5-Minuten-4telBotanik“ um 15, 16 und 17 Uhr die Pflanzen des Viertels erklären lassen.

Kreativ-Haus ebenfalls geöffnet

Kleine und große Besucher können last but not least im Kreativ-Haus in kostenlose Workshops reinschnuppern. Im Innenhof kann zudem bei leichter Sommermusik und kühlen Getränken entspannt werden.