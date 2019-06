Dass Klimaschutz alle was anzugehen scheint, war an dem Publikum deutlich zu erkennen. Alle Altersgruppen waren vertreten. In seinem Vortrag machte Mojib Latif darauf aufmerksam, dass 1972 Wissenschaftler des „Club of Rome“ die Grenzen des Wachstums und die damit einhergehende drastischen Verschlechterungen der Lebensbedingungen vorhersagten.

„Das Worst-Case-Szenario, einen Temperaturanstieg von fünf Grad, haben wir noch nicht erreicht, jedoch habe sich die Temperatur in zu kurzer Zeit drastisch erhöht. Die Natur gerät unter Anpassungsdruck“, so Latif. Zuletzt war der CO-Gehalt in der Luft zu Zeiten der Dinosaurier so hoch wie momentan.

Erderwärmung aufhalten

Jedoch konnte sich die Erde im Laufe von Jahrtausenden erholen, nun fehle uns die Zeit, betonte der Klimaforscher.Was passieren würde, wenn das Grönlandeis und das Arktiseis schmelzen, wurde durch Animationen und Grafiken jedem Hörer deutlich. Obwohl die Erderwärmung beinahe um 1,5 Grad Celsius gestiegen sei, könnten die Klimaziele des Pariser Abkommens erreicht werden, so Latif.

Es müsse dafür aber jedes Land alles in seiner Macht stehende tun, um die Erderwärmung aufzuhalten. Außerdem sei es notwendig, für den Klimaschutz einzustehen, sein eigenes Handeln und seinen Konsum danach zu richten und die Regierenden auf ihre Pflichten aufmerksam machen: „Noch haben wir es in der Hand!“.