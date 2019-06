Viele Fragen zum Ausbau der B 51 nach Telgte

Eine Stunde dauerte am Donnerstagabend im Planungsausschuss die Aussprache über den geplanten vierspurigen Ausbau der B 51 zwischen Münster und Telgte. In dieser Zeit gab es nur eine dezidiert positive Stellungnahme zu dem Projekt. Sie stammte von Hermann Eiling, der als sachkundiger Einwohner und Vertreter der Handwerkskammer sagte: „Die Wirtschaft braucht eine bessere Verbindung nach Ostwestfalen.“ Ansonsten hagelte es Kritik. Der Linke Rüdiger Sagel: „Eine Planung aus dem letzten Jahrhundert“. Der Grüne Jörn Möltgen: „Ich schäme mich, dass wir so etwas noch diskutieren.“ Der SPD-Ratsherr Ludger Steinmann: „Das ist nicht vermittelbar.“ Der ÖDP-Ratsherr Franz Pohlmann: „Das ist Realsatire.“ Der CDU-Ratsherr Horst Beitelhoff machte den Kompromissvorschlag, drei statt vier Fahrspuren zu planen. Die Kreuzung in Handorf sei über­dimensioniert.