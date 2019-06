Fördergelder-Zuschlag für Münster, Ibbenbüren und Aachen

Der Druck im Polit-Kessel stieg dramatisch, als es in einem Zeitungsbericht plötzlich hieß, die Bewerbung Baden-Württembergs für Ulm habe das Rennen gemacht. Für NRW und Münster mit einer starken eigenen Bewerbung klang das zunächst nach Paukenschlag. Danach dürfte das Telefon von Anja Karliczek nicht mehr still gestanden haben. Das Durchstechen der Nachricht nahmen fünf andere Landesregierungen als arges Foulspiel. Der Plan, erst am 8. Juli den Gewinner-Entwurf bekannt zu geben, war nicht mehr zu halten. Am Freitagmorgen hat sie den Politkrimi vorzeitig beendet.

Es war wie bei den Oscar-Verleihung. Spannung bis zum entscheidenden „The winner is...“: NRW und Münster haben das Rennen für sich entschieden. Den Ausschlag habe das stark auf den Aspekt Nachhaltigkeit und Recycling ausgerichtete Konzept von Professor Martin Winter (Meet) gegeben, sagte Karliczek. „Mit Blick auf die ökologischen Aspekte rückt die grüne Batterie in greifbare Nähe.“ Münster nehme dafür die gesamte Wertschöpfung in den Blick. Das sei für ihr Haus der entscheidende Aspekt gewesen.

Dass Deutschland in der Batterieproduktion führend werde, sei eine existenzielle Frage, sagte Karliczek. „Das schaffen wir nur, wenn wir die Exzellenz nach vorne tragen.“

Die frühe Veröffentlichung könnte auch Teil des mit harten Bandagen geführten Wettbewerbs sein, um Karliczek unter Druck zu setzen. Denn bei allen Bewerbungen ging es um handfeste wirtschaftliche Interessen – in Ulm etwa um die die des Batterieherstellers Varta. Die Querelen zwangen die Ministerin sogar, den Vorsitz der Gründungskommission an ihren Wirtschaftskollegen Peter Altmaier (CDU) abzutreten. Ihr wurde Befangenheit unterstellt, weil die NRW-Bewerbung auch ein Nebenprojekt in ihrem Wahlkreis enthält: Allerdings würden in das geplante Versuchsgelände in Ibbenbüren nur Landesmittel fließen.