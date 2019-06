„Matthias Schwarte hat in seiner ersten Amtszeit als Kanzler der WWU exzellent gearbeitet. Zudem genießt er unter den Beschäftigten große Anerkennung und Respekt. Es ist eine daher gute Entscheidung, ihn erneut zum Kanzler zu bestellen“, betonte Prof. Dr. Johannes Wessels, Rektor der WWU.

Eine zehnköpfige Findungskommission – bestehend aus Mitgliedern des Senats und des Hochschulrats – hatte Matthias Schwarte als einzigen Kandidaten nominiert. Seine Amtszeit beträgt weitere acht Jahre.

Seit März 2012 Kanzler der WWU

Matthias Schwarte (51) ist seit März 2012 Kanzler der WWU. Davor leitete er von Juni 2009 bis Februar 2012 das Dezernat für Finanzen und Controlling an der Universität Münster. Der aus Lingen stammende Diplom-Kaufmann hat von 1989 bis 1995 Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt an der Oldenburger Carl von Ossietzky Universität studiert. Bevor Matthias Schwarte zur WWU wechselte, war er unter anderem für „PwC Consulting“ und zuletzt als Leiter der Abteilung „Public Financial Management“ für IBM Deutschland tätig.